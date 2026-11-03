Зеленский отказался от телефонных переговоров с РФ и поездки в Москву

31 октября глава МИД РФ Сергей Лавров на СМИД G20 заявлял, что, если Зеленский хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, он должен приехать в Москву. «Он [Путин] сказал это после того, как Зеленский призвал к прямой встрече. И президент Путин ответил, что если Зеленский хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы обеспечим его безопасность. Еще раз: если он хочет встретиться, пусть приезжает в Москву», – сказал он.