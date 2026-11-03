Зеленский отказался от телефонных переговоров с РФ и поездки в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
«Если говорить по телефону – Россия будет использовать это как возможность больше не встречаться», – сказал Зеленский (цитата по ТАСС).
По его мнению, телефонные переговоры с российской стороной являются бесперспективными. При этом украинский президент вновь исключил возможность проведения личной встречи в Москве.
31 октября глава МИД РФ Сергей Лавров на СМИД G20 заявлял, что, если Зеленский хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, он должен приехать в Москву. «Он [Путин] сказал это после того, как Зеленский призвал к прямой встрече. И президент Путин ответил, что если Зеленский хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы обеспечим его безопасность. Еще раз: если он хочет встретиться, пусть приезжает в Москву», – сказал он.
Лавров добавил, что Путин заявлял, что готов встретиться с Зеленским даже после всех событий, происходивших в период президентства украинского лидера.
27 октября Путин провел телефонные переговоры со своим финским коллегой Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре. Обсуждение коснулось урегулирования конфликта на Украине, его инициировали европейские стороны. Также президент Финляндии и норвежский премьер затронули вопросы стабильности и предсказуемости в регионе Балтийского моря и Крайнего Севера. Российский лидер подчеркнул, что важно учитывать интересы РФ при урегулировании украинского конфликта. Президент также обвинил страны ЕС и НАТО в политике, которая затягивает боевые действия.