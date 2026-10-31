Лавров: для встречи с Путиным Зеленский должен приехать в Москву
Если президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, он должен приехать в Москву. Об этом по итогам первого дня совещания министров иностранных дел «Группы двадцати» (СМИД G20) в Атланте заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Он [Путин] сказал это после того, как Зеленский призвал к прямой встрече. И президент Путин ответил, что если Зеленский хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы обеспечим его безопасность. Еще раз: если он хочет встретиться, пусть приезжает в Москву», – сказал он (цитата по ТАСС).
Лавров добавил, что Путин заявлял, что готов встретиться с Зеленским даже после всех событий, происходивших в период президентства украинского лидера.
В ходе пресс-конференции Лавров также отметил, что европейским журналистам надо с осторожностью относиться к заявлениям украинских чиновников и «не верить им». Так глава МИД РФ ответил на вопрос журналиста немецкого СМИ о том, почему Россия предпочитает телефонный разговор с Украиной живой встрече. Журналист сослался на украинскую сторону.
23 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву для переговоров. Ему будут предоставлены все необходимые гарантии безопасности.
27 октября помощник российского главы государства Юрий Ушаков заявил, что Зеленский все еще может приехать в Москву для прямых переговоров с Путиным.
30 октября Ушаков сообщил, что Россия и США приступили к согласованию даты трехсторонней встречи по Украине в Абу-Даби, проведение которой планируется в ноябре.