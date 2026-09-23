Песков: Зеленский получит гарантии безопасности для переговоров в Москве

«Что касается встречи Путина с Зеленским, здесь наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Все необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены. И он прекрасно знает, какие решения нужно принять», – сказал он.