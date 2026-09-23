Песков: Зеленский получит гарантии безопасности для переговоров в Москве
Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву для переговоров. Ему будут предоставлены все необходимые гарантии безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается встречи Путина с Зеленским, здесь наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Все необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены. И он прекрасно знает, какие решения нужно принять», – сказал он.
Песков подчеркнул, что проводить встречу до того, как будет проделана экспертная работа, является пустой тратой времени.
22 сентября Песков заявил, что заявления президента Украины о приостановке и прекращении украинского конфликта противоречат друг другу. По словам пресс-секретаря, ситуация в Киеве ухудшается с каждым днем и украинская сторона знает, какое решение необходимо принять. Также Песков отметил, что Россия всегда выступала за прочный мир, а не за перемирие, которое ничего не даст.
В тот же день Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН. Американский лидер выступил за скорейшее прекращение конфликта, но отметил, что для его решения сторонам нужно обсудить еще много вопросов. При этом Зеленский отметил, что конфликт следует закончить к зиме.
Трамп также заявил, что может провести еще одну встречу по Украине с президентом РФ Владимиром Путиным.