Госдеп одобрил потенциальную продажу Украине ракет для ЗРК Patriot на $2,1 млрд

20 октября The Washington Post писала, что администрация президента США Дональда Трампа не одобрила передачу Украине ракет-перехватчиков Patriot от третьих стран. Ранее часть ракет Patriot была передана Украине дружественными странами, для этого требовалось одобрение министра обороны США Пита Хегсета. По словам официальных лиц, Хегсет формально не отклонил заявки на поставки, но и не выполнил необходимых шагов для их утверждения.