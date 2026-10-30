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Госдеп одобрил потенциальную продажу Украине ракет для ЗРК Patriot на $2,1 млрд

Анна Суслова
Christophe Gateau \ TASS
Christophe Gateau \ TASS

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Украине 500 зенитных ракет PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на сумму около $2,1 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на ведомство.

В заявлении Госдепа сказано, что Украина оплатит счет за ракеты взносами Канады, ​Германии и Норвегии, которые направлены через программу JUMPSTART. Также оплата будет осуществляться за счет фондов Украины, которые финансируются кредитами Европейского союза.

20 октября The Washington Post писала, что администрация президента США Дональда Трампа не одобрила передачу Украине ракет-перехватчиков Patriot от третьих стран. Ранее часть ракет Patriot была передана Украине дружественными странами, для этого требовалось одобрение министра обороны США Пита Хегсета. По словам официальных лиц, Хегсет формально не отклонил заявки на поставки, но и не выполнил необходимых шагов для их утверждения.

24 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии американской помощи стране, пожаловавшись на сократившиеся поставки вооружений. По его словам, за последние три месяца Киев получил от США лишь 24 ракеты-перехватчика Patriot, тогда как, по его оценке, Украине требуется в среднем 350 перехватчиков в месяц.

26 октября Зеленский заявил, что Украина почти месяц ждет согласия на поставку ракет для Patriot и NASAMS от Хегсета. Он отметил, что Украина по данному вопросу прорабатывает связи с США, Европой и «другими партнерами, имеющими запас ракет PAC-2 и PAC-3».

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