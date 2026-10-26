Зеленский: Киев почти месяц ждет от США согласия на поставку ракет для Patriot
Украина почти месяц ждет согласия на поставку ракет для систем Patriot и NASAMS от главы Пентагона Пита Хегсета. Об этом заявил по итогам селекторного совещания с министрами страны по ситуации с поставками оружия от партнеров президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.
«Мы уже почти месяц ждем от господина Хегсета согласия на поставку ракет для Patriot и NASAMS. Поручил еще раз обсудить это с американской стороной. Идет разговор и с другими странами», – сообщил Зеленский.
Украинский лидер добавил, что министр обороны Украины Евгений Хмара и глава МИДа страны Андрей Сибига доложили о ситуации с поставками ракет-перехватчиков, прежде всего Patriot. Зеленский отметил, что Украина по данному вопросу прорабатывает связи с США, Европой и «другими партнерами, имеющими запас ракет PAC-2 и PAC-3».
24 октября Зеленский заявил об отсутствии американской помощи Украине, пожаловавшись на сократившиеся поставки вооружений. По его словам, за последние три месяца Киев получил от США лишь 24 ракеты-перехватчика Patriot, тогда как, по его оценке, Украине требуется в среднем 350 перехватчиков в месяц. Он также отметил, что заключил бы мирную сделку с Россией «сегодня же», если бы мог.
20 октября газета The Washington Post писала, что администрация президента США Дональда Трампа не одобрила передачу Украине ракет-перехватчиков Patriot от третьих стран. Указывалось, что часть ракет Patriot была передана Украине дружественными странами, но для этого требовалось одобрение министра обороны США Пита Хегсета. Американские власти сохраняют контроль, так как оружие производится в США и поставляется за границу в соответствии с соглашением, согласно которому передача оружия другим странам требует одобрения со стороны Вашингтона. Пояснялось, что Хегсет формально не отклонил заявки на поставки, но и не выполнил необходимых шагов для их утверждения.