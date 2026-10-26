Зеленский: Киев почти месяц ждет от США согласия на поставку ракет для Patriot

20 октября газета The Washington Post писала, что администрация президента США Дональда Трампа не одобрила передачу Украине ракет-перехватчиков Patriot от третьих стран. Указывалось, что часть ракет Patriot была передана Украине дружественными странами, но для этого требовалось одобрение министра обороны США Пита Хегсета. Американские власти сохраняют контроль, так как оружие производится в США и поставляется за границу в соответствии с соглашением, согласно которому передача оружия другим странам требует одобрения со стороны Вашингтона. Пояснялось, что Хегсет формально не отклонил заявки на поставки, но и не выполнил необходимых шагов для их утверждения.