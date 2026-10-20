США не одобрили поставки ракет Patriot для Украины из третьих стран
Администрация Трампа не одобрила передачу Украине ракет-перехватчиков Patriot от третьих стран. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на официальных лиц.
Указывается, что часть ракет Patriot была передана Украине дружественными странами, для этого требовалось одобрение министра обороны США Пита Хегсетта. Американские власти сохраняют контроль, так как оружие производится в США и поставляется за границу в соответствии с соглашением, согласно которому передача оружия другим странам требует одобрения со стороны Вашингтона. По словам официальных лиц, Хегсет формально не отклонил заявки на поставки, но и не выполнил необходимых шагов для их утверждения.
15 октября CNN сообщил, что Украина столкнулась с нехваткой ракет для американской системы ПВО Patriot. По словам источника телеканала, почти все баллистические ракеты, выпущенные в ходе последнего на тот момент удара, не были перехвачены из-за нехватки боеприпасов для ПВО.
16 октября The Washington Post писала со ссылкой на украинского чиновника, что на Украине больше не уверены в регулярности поставок вооружений от стран НАТО. С мая поставки западного оружия Киеву стали нерегулярными, и украинские власти не могут гарантировать получение новых партий.