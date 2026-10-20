США не одобрили поставки ракет Patriot для Украины из третьих стран

Указывается, что часть ракет Patriot была передана Украине дружественными странами, для этого требовалось одобрение министра обороны США Пита Хегсетта. Американские власти сохраняют контроль, так как оружие производится в США и поставляется за границу в соответствии с соглашением, согласно которому передача оружия другим странам требует одобрения со стороны Вашингтона. По словам официальных лиц, Хегсет формально не отклонил заявки на поставки, но и не выполнил необходимых шагов для их утверждения.