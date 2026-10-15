CNN: Украине не хватает ракет для системы ПВО Patriot
Украина столкнулась с нехваткой ракет для американской системы ПВО Patriot, сообщил CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Дефицит делает страну более уязвимой для российских ударов.
Источник рассказал, что почти все баллистические ракеты, выпущенные в ходе последнего удара, не были перехвачены из-за нехватки боеприпасов для ПВО.
По данным телеканала, президент Украины Владимир Зеленский в течение нескольких месяцев предупреждал, что ракеты заканчиваются. Однако эти боеприпасы дороги и находятся в дефиците во всем мире. Другие страны, которые могли бы поставить ракеты Украине, уже израсходовали свои запасы или укрепили ими собственные системы обороны.
1 октября замминистра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая заявила, что Варшава предложила Вашингтону построить на своей территории производство ракет для систем Patriot. По ее словам, раз американский лидер Дональд Трамп готов построить такое предприятие на Украине, то разместить его нужна именно в Польше, поскольку там завод будет находиться в «безопасной зоне».
23 сентября Financial Times писала, что Германия добивается от США разрешения на производство ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot в Европе на фоне высокого спроса на эти вооружения, в том числе со стороны Украины. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что обсуждал этот вопрос с главой Пентагона Питом Хегсетом во время встречи в Вашингтоне.