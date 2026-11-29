В Швейцарии подвели итоги референдума по вопросу экспорта вооружений
В Швейцарии на референдуме 54,29% граждан проголосовали за смягчение ограничений на экспорт вооружений. Это следует из данных на сайте Федерального совета Швейцарии.
Против поправок проголосовали 45,71%. Явка составила 48%.
При этом инициативу не поддержала часть кантонов. Так, например, во франкофонной Женеве 54% высказались против поправки к закону о военной технике, в Базеле – 58%, в Тичино – 52%, а в Невшателе – 51%.
Федеральный совет Швейцарии заявил, что поправки в законодательство о поставках вооружений связаны с ситуацией на Украине. Согласно сообщению, это необходимо для того, чтобы Швейцария могла «должным образом реагировать на новые вызовы».
При этом в правительстве подчеркнули, что военная техника будет предоставляться партнерам, если это не будет противоречить нейтралитету Швейцарии, ее интересам во внешней политике и безопасности. Федеральный совет также может принять решение не «следовать критериям выдачи разрешений» при наличии исключительных обстоятельств. Кроме того, в ведомстве сообщили, что экспортную лицензию не будут выдавать, если страна вовлечена в военный конфликт или нарушает права человека, а также существует риск, что оружие будет использовано против гражданского населения.
«Выдача разрешений по-прежнему должна соответствовать закону о нейтралитете, правам человека и другим международным обязательствам», – заключил Федеральный совет.
29 ноября Bloomberg сообщило, что на референдуме побеждают сторонники смягчения ограничений на экспорт оружия. Реформа позволит производителям продавать оружие 36 преимущественно западным странам (США, большинство европейских государств, Япония, Австралия и Аргентина), даже если те участвуют в вооруженных конфликтах. При этом ранее участие в войне, как правило, автоматически приводило к введению швейцарского оружейного эмбарго на основании нейтралитета.