При этом в правительстве подчеркнули, что военная техника будет предоставляться партнерам, если это не будет противоречить нейтралитету Швейцарии, ее интересам во внешней политике и безопасности. Федеральный совет также может принять решение не «следовать критериям выдачи разрешений» при наличии исключительных обстоятельств. Кроме того, в ведомстве сообщили, что экспортную лицензию не будут выдавать, если страна вовлечена в военный конфликт или нарушает права человека, а также существует риск, что оружие будет использовано против гражданского населения.