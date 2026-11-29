Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за гололедицы. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на синоптиков Гидрометцентра России. Гололедица ожидается с 30 ноября по 2 декабря. Период предупреждения действовует до 21:00 мск 2 декабря.