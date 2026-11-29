В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
Ночью 30 ноября в Москве и Подмосковье местами пройдет небольшой снег. Днем осадков преимущественно не ожидается: в столице обещают -6...-4 градусов, в области – до -8 градусов. 1 декабря местами пройдет небольшой снег. Ночью столбики термометров покажут -9...-7 градусов (в области до -11 градусов), днем -6...-4 градусов.
2 декабря ночью будет облачно, местами выпадет небольшой снег. Днем облачно с прояснениями, столбики термометров опустятся до -3...-8 градусов. В ночь на 3 декабря ожидается умеренный снег, в остальные дни – преимущественно небольшой.