21 ноября американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио могут стать кандидатами от Республиканской партии на президентских выборах 2028 г. 21 ноября американский лидер также предложил главе аппарата Белого дома Стивену Миллеру принять участие в президентских выборах. Во время пресс-конференции, на которой присутствовали Вэнс и Рубио, Трамп назвал Миллера самым могущественным человеком в мире. 16 ноября Axios со ссылкой на два источника писал, что Вэнс может публично объявить о решении баллотироваться на пост главы государства в конце весны 2027 г.