Актер Мэттью Макконахи допустил участие в президентской гонке США 2028 года
Американский актер и обладатель премии «Оскар» Мэттью Макконахи не исключил участия в президентской кампании 2028 г. в качестве независимого кандидата. Об этом пишет газета The Hill. Актер записал видеообращение, распространенное накануне промежуточных выборов, в котором он указал на потенциал независимых политиков.
«Независимым есть место в этой борьбе – не в знак протеста и не в роли спойлера, а как реальному и потенциальному победителю, который будет в бюллетене и которого мы будем воспринимать всерьез», – заявил Макконахи, отметив, что независимые кандидаты способны вернуть законодателей «к центру, где живут большинство американских ценностей». Прямых заявлений о выдвижении актер пока не делал.
Помимо Макконахи в числе потенциальных независимых кандидатов на выборах 2028 г. называются предприниматель Эндрю Янг, основатель партии «Вперед», консервативный комментатор Такер Карлсон, конгрессмен Томас Мэсси и бывший ведущий CNN Дон Лемон.
21 ноября американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио могут стать кандидатами от Республиканской партии на президентских выборах 2028 г. 21 ноября американский лидер также предложил главе аппарата Белого дома Стивену Миллеру принять участие в президентских выборах. Во время пресс-конференции, на которой присутствовали Вэнс и Рубио, Трамп назвал Миллера самым могущественным человеком в мире. 16 ноября Axios со ссылкой на два источника писал, что Вэнс может публично объявить о решении баллотироваться на пост главы государства в конце весны 2027 г.