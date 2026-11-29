В октябре депутат Госдумы Антон Немкин предупреждал о схеме, при которой мошенники представляются сотрудниками госучреждений и предлагают установить «обновление» для «Госуслуг» или ЕМИАС. На деле они могут прислать вредоносный файл, дающий доступ к данным устройства.