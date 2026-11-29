В МВД объяснили порядок действий при взломе «Госуслуг» мошенниками
Россиянам, потерявшим доступ к «Госуслугам» по вине мошенников, советуют выйти из всех активных сессий, сменить пароль и проверить историю входов в аккаунт. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД.
В ведомстве также рекомендовали придумать сложный уникальный пароль и подключить двухфакторную аутентификацию. Помимо этого нужно сохранить все доказательства – скриншоты переписки, записи звонков и номера телефонов – и обратиться в полицию для фиксации несанкционированного доступа.
В октябре депутат Госдумы Антон Немкин предупреждал о схеме, при которой мошенники представляются сотрудниками госучреждений и предлагают установить «обновление» для «Госуслуг» или ЕМИАС. На деле они могут прислать вредоносный файл, дающий доступ к данным устройства.
В августе сообщалось, что мошенники воруют доступ к «Госуслугам» через домашние и корпоративные сети.