Мошенники начали красть доступ к «Госуслугам» через домашние роутеры
Мошенники стали воровать доступ к «Госуслугам» через домашние и корпоративные сети. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.
Боты злоумышленников ищут сети компаний и домашних провайдеров с открытыми веб-панелями управления роутерами. Далее они пытаются получить доступ к интерфейсу роутера с помощью простых паролей и меняют адрес DNS-сервера на свой собственный.
«После чего все запросы из обслуживаемой сети к сервису «Госуслуги», соцсетям и облачным сервисам направляются на страницы поддельных сайтов, где пользователю предлагается ввести логин и пароль», – говорится в материале.
Вместе с тем, браузеры могут предупреждать о фишинговых страницах. Сами мошенники маскируют такие предупреждения под техническую проблему с зарубежными сертификатами и предлагают юзерам не обращать внимания на уведомления. Также они предлагают пользователям скачивать свой сертификат под видом сертификата Минцифры. Его установка «полностью легализует всю цепочку схемы».
Основатель DLBI Ашот Оганесян рассказал, что для защиты пользователю нужно установить уникальный пароль на веб-панель роутера. Также следует попробовать отключить доступ к веб-панели из интернета и проверить, какие DNS-серверы установлены в сетевой конфигурации устройства, посмотреть импортируемый сертификат и определить фейковый.
Накануне МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram при помощи подарочной подписки. Юзеру предлагают перейти по ссылке якобы для получения подарочной подписки. После этого открывается фишинговая страница, на которой необходимо указать номер телефона и код подтверждения, поступивший по SMS или в Telegram.