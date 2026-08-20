Мошенники начали красть доступ к «Госуслугам» через домашние роутеры

Вместе с тем, браузеры могут предупреждать о фишинговых страницах. Сами мошенники маскируют такие предупреждения под техническую проблему с зарубежными сертификатами и предлагают юзерам не обращать внимания на уведомления. Также они предлагают пользователям скачивать свой сертификат под видом сертификата Минцифры. Его установка «полностью легализует всю цепочку схемы».