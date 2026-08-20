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Мошенники начали красть доступ к «Госуслугам» через домашние роутеры

Максим Цуланов

Мошенники стали воровать доступ к «Госуслугам» через домашние и корпоративные сети. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Боты злоумышленников ищут сети компаний и домашних провайдеров с открытыми веб-панелями управления роутерами. Далее они пытаются получить доступ к интерфейсу роутера с помощью простых паролей и меняют адрес DNS-сервера на свой собственный.

«После чего все запросы из обслуживаемой сети к сервису «Госуслуги», соцсетям и облачным сервисам направляются на страницы поддельных сайтов, где пользователю предлагается ввести логин и пароль», – говорится в материале.

Вместе с тем, браузеры могут предупреждать о фишинговых страницах. Сами мошенники маскируют такие предупреждения под техническую проблему с зарубежными сертификатами и предлагают юзерам не обращать внимания на уведомления. Также они предлагают пользователям скачивать свой сертификат под видом сертификата Минцифры. Его установка «полностью легализует всю цепочку схемы».

МВД сообщило о новой схеме мошенников от имени «Госуслуг»

Общество

Основатель DLBI Ашот Оганесян рассказал, что для защиты пользователю нужно установить уникальный пароль на веб-панель роутера. Также следует попробовать отключить доступ к веб-панели из интернета и проверить, какие DNS-серверы установлены в сетевой конфигурации устройства, посмотреть импортируемый сертификат и определить фейковый.

Накануне МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram при помощи подарочной подписки. Юзеру предлагают перейти по ссылке якобы для получения подарочной подписки. После этого открывается фишинговая страница, на которой необходимо указать номер телефона и код подтверждения, поступивший по SMS или в Telegram.

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