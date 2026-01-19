Газета
Главная / Общество /

МВД сообщило о новой схеме мошенников от имени «Госуслуг»

Ведомости

Аферисты отправляют россиянам сообщения якобы от «Госуслуг» о том, что не могут использовать для уведомлений электронный адрес. Они убеждают пользователей звонить в их «техподдержку», сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Представители киберполиции разместили скриншот, на котором изображено письмо с указанной уловкой. «В примере выше мошенническая рассылка, которая должна убедить пользователя позвонить злоумышленникам по номеру "техподдержки"», – указали они в публикации.

Мошенники запрашивают у жертв обновление е-mail, так как адрес, который подключен к «Госуслугам», сейчас якобы больше не используется для получения сообщений. При этом аферисты пишут, что необходимо позвонить в «техподдержку», и указывают номер, если у пользователя появятся вопросы.

18 января МВД РФ предупредило, что в сервисах совместных поездок активизировались злоумышленники. Она размещают в чатах и сообществах предложения о поиске попутчиков, обычно по маршрутам из отдаленных населенных пунктов. Затем они переходят на диалог с жертвой в Telegram и под видом бронирования отправляют фишинговые ссылки.

