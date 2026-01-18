Газета
Главная / Общество /

МВД предупредило о мошенничествах в чатах совместных поездок

Ведомости

МВД РФ предупредило об активизации мошенников в сервисах совместных поездок. Сообщение появилось в канале ведомства в Max. По данным полиции, мошенники размещают в чатах и сообществах предложения о поиске попутчиков, чаще они выбирают маршруты из отдаленных населенных пунктов. Затем они переводят жертв в Telegram и под видом бронирования отправляют фишинговые ссылки.

Ведомство рекомендует пользоваться только официальными перевозчиками и не переходить по сторонним ссылкам.

В январе МВД предупреждало о новой схеме мошенничества, связанной с обучением в автошколе. Жертве поступает телефонный звонок от имени администрации автошколы. Под предлогом записи на занятие, активации учебного кабинета или подтверждения экзамена мошенники требуют сообщить код авторизации. С получением кода начинается стандартная схема давления: имитация взлома аккаунта, заявления об утечке данных и подключение «сотрудников правоохранительных органов», которые убеждают жертву спасти деньги или участвовать в следственных действиях.

