МВД предупредило о мошенничествах в чатах совместных поездок

МВД РФ предупредило об активизации мошенников в сервисах совместных поездок. Сообщение появилось в канале ведомства в Max. По данным полиции, мошенники размещают в чатах и сообществах предложения о поиске попутчиков, чаще они выбирают маршруты из отдаленных населенных пунктов. Затем они переводят жертв в Telegram и под видом бронирования отправляют фишинговые ссылки.