МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram при помощи подарочной подписки
Мошенники начали использовать фишинговые ссылки, замаскированные под подарок с премиум-подпиской Telegram, для кражи аккаунтов пользователей. О новой схеме предупредило Управление МВД РФ по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
Пользователю предлагают перейти по ссылке якобы для получения подарочной подписки. После этого открывается фишинговая страница, на которой необходимо указать номер телефона и код подтверждения, поступивший по SMS или в Telegram.
В МВД пояснили, что полученный код в действительности предназначен для авторизации в аккаунте с нового устройства. Передав его злоумышленникам, пользователь фактически предоставляет им доступ к своей учетной записи.
«Как только пользователь его вводит, преступники получают полный доступ к профилю, после чего могут рассылать с него аналогичные сообщения», – рассказали в ведомстве.
28 июля МВД предупреждало о другой схеме кражи аккаунтов Telegram. Мошенники распространяли бот, который предлагал пользователям оформить платную «подписку от киберугроз» либо передать шестизначный код из мессенджера. Чтобы повысить доверие пользователей, мошенники применяли официальную символику российской киберполиции, создавая впечатление, что бот связан с МВД.