Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTKM42,02+0,84%CNY Бирж.12,54-0,42%IMOEX2 156,39+0,38%RTSI797,64+0,38%RGBI113,4-0,28%RGBITR766,96-0,24%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram при помощи подарочной подписки

Елена Вострикова

Мошенники начали использовать фишинговые ссылки, замаскированные под подарок с премиум-подпиской Telegram, для кражи аккаунтов пользователей. О новой схеме предупредило Управление МВД РФ по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Пользователю предлагают перейти по ссылке якобы для получения подарочной подписки. После этого открывается фишинговая страница, на которой необходимо указать номер телефона и код подтверждения, поступивший по SMS или в Telegram.

В МВД пояснили, что полученный код в действительности предназначен для авторизации в аккаунте с нового устройства. Передав его злоумышленникам, пользователь фактически предоставляет им доступ к своей учетной записи.

«Как только пользователь его вводит, преступники получают полный доступ к профилю, после чего могут рассылать с него аналогичные сообщения», – рассказали в ведомстве.

28 июля МВД предупреждало о другой схеме кражи аккаунтов Telegram. Мошенники распространяли бот, который предлагал пользователям оформить платную «подписку от киберугроз» либо передать шестизначный код из мессенджера. Чтобы повысить доверие пользователей, мошенники применяли официальную символику российской киберполиции, создавая впечатление, что бот связан с МВД.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её