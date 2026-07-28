МВД предупредило о Telegram-боте мошенников с «защитой от угроз»

В этот же день представители МВД России дали советы о том, как вести себя после обмана телефонных мошенников. В МВД отметили, что пользователь, который уже перевел деньги мошенникам или сообщил им личные данные, должен как можно быстрее заблокировать банковскую карту. Кроме того, ему следует сменить пароли к приложениям, электронной почте, а затем позвонить в банк и обратиться к полицейским.