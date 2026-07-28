МВД предупредило о Telegram-боте мошенников с «защитой от угроз»
Мошенники создали фейковый Telegram-бот, который выдает себя за официальный Telegram-канал УБК МВД РФ «Вестник киберполиции России». Об этом сообщили в ведомстве.
По данным ведомства, злоумышленники предлагают пользователям оформить платную «подписку от киберугроз» либо сообщить шестизначный код, полученный в мессенджере. Такой код может использоваться для последующего захвата учетной записи Telegram. Для повышения доверия аферисты применяют официальную символику киберполиции России, создавая впечатление, что бот связан с подразделениями МВД.
В полиции подчеркнули, что подразделения МВД России не оказывают платных услуг по информированию граждан о киберугрозах и не запрашивают коды подтверждения от мессенджеров. Любые предложения оплатить подобную «защиту» или передать служебные коды следует рассматривать как мошеннические действия.
27 июля представитель Народного фронта сообщил «Ведомостям», что в 2026 г. 63% жителей России лично столкнулись с попытками телефонного мошенничества, что на 25 процентных пунктов (п. п.) меньше, чем в 2025 г. Согласно результатам мониторинга, который охватил 27 900 россиян, в мае – июне 2026 г. 31% россиян получали телефонные звонки от аферистов, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Показатель сократился на 39 п. п.
В этот же день представители МВД России дали советы о том, как вести себя после обмана телефонных мошенников. В МВД отметили, что пользователь, который уже перевел деньги мошенникам или сообщил им личные данные, должен как можно быстрее заблокировать банковскую карту. Кроме того, ему следует сменить пароли к приложениям, электронной почте, а затем позвонить в банк и обратиться к полицейским.