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С начала года 63% россиян столкнулись с попытками телефонного мошенничества

Ведомости

В 2026 г. 63% жителей России лично столкнулись с попытками телефонного мошенничества, что на 25 процентных пунктов (п. п.) меньше, чем в 2025 г., сообщил «Ведомостям» представитель Народного фронта.

Согласно результатам мониторинга, который охватил 27 900 россиян, в мае – июне 2026 г. 31% россиян получал телефонные звонки от аферистов, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Показатель сократился на 39 п. п. Кроме того, до 38% снизилась доля граждан страны, столкнувшихся со звонками якобы от банков (-24 п. п.).

Еще в 36% случаев звонки поступали от «операторов связи» (-19 п. п.), от «коллег и работодателей» или «родственников и знакомых» – по 13% (-15 п. п. и -12 п. п. соответственно), от «медицинских организаций» — 12% (-14 п. п.).

«Исследование Народного фронта фиксирует снижение результативности наиболее массовых в прошлом мошеннических сценариев. По оценке Народного фронта, это может свидетельствовать о том, что информирование граждан о распространенных схемах обмана помогает снизить их восприимчивость к уже известным методам мошенников», – объяснили в организации.

27 июля представители МВД России дали советы о том, как вести себя после обмана телефонных мошенников. В МВД отметили, что пользователь, который уже перевел деньги мошенникам или сообщил им личные данные, должен как можно быстрее заблокировать банковскую карту. Кроме того, ему следует сменить пароли к приложениям, электронной почте, а затем позвонить в банк и обратиться к полицейским.

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