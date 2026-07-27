МВД разработало рекомендации для случаев передачи данных мошенникам
Представители МВД России дали населению советы о том, как вести себя после обмана телефонных мошенников, передает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
В МВД отметили, что пользователь, который уже перевел деньги мошенникам или сообщил им личные данные, должен как можно быстрее заблокировать банковскую карту. Кроме того, ему следует сменить пароли к приложениям, электронной почте, а затем позвонить в банк и обратиться к полицейским.
Ведомство подчеркнуло, что сотрудники банков и госорганов никогда не будут спрашивать у абонента СМС-код или просить установить приложения. Они также не могут предложить перевести деньги на «безопасный» счет. При этом мошенники, напротив, представляются правоохранителями и техподдержкой, отправляют пользователям фишинговые ссылки и используют программы удаленного доступа.
26 июля МВД сообщило, что мошенники стали использовать подброшенную в банкомат карту как инструмент вымогательства. Схема действует так: мошенник подбрасывает карту в банкомат, дожидается, пока кто-то ее обнаружит. После этого появляется «владелец» с подставными свидетелями, инсценирует кражу и требует вознаграждение за отказ от обращения в органы.