Аферисты стали использовать схему с «забытой картой»

1 июля в полиции сообщили о росте числа случаев двухэтапного телефонного мошенничества с использованием методов социальной инженерии. Первый звонок жертве поступает с безобидным бытовым предлогом – мошенники просят продиктовать код из СМС. Затем следует второй звонок: аферисты представляются сотрудниками полиции или служб безопасности банков и сообщают, что предыдущий вызов был мошенническим. Поверив «представителям органов»,человек выполняет их указания и лишается денег.