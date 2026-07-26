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Главная / Общество /

Аферисты стали использовать схему с «забытой картой»

Ведомости

Мошенники стали использовать подброшенную в банкомат карту как инструмент вымогательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Схема действует так: мошенник подбрасывает карту в банкомат, дожидается, пока кто-то ее обнаружит. После этого появляется «владелец» с подставными свидетелями, инсценирует кражу и требует вознаграждение за отказ от обращения в органы.

В МВД также обратили внимание на еще одну распространившуюся схему: аферисты звонят жертве от имени сотрудника банка и заявляют о блокировке счетов системой «Антифрод» под предлогом подозрений в дропперстве.

6 июля в МВД России предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с рассылкой фальшивых уведомлений от имени управляющих компаний. Злоумышленники обещают гражданам возврат переплаты за отопление и выманивают данные банковских карт.

1 июля в полиции сообщили о росте числа случаев двухэтапного телефонного мошенничества с использованием методов социальной инженерии. Первый звонок жертве поступает с безобидным бытовым предлогом – мошенники просят продиктовать код из СМС. Затем следует второй звонок: аферисты представляются сотрудниками полиции или служб безопасности банков и сообщают, что предыдущий вызов был мошенническим. Поверив «представителям органов»,человек выполняет их указания и лишается денег.

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