МВД предупредило о новой схеме мошенничества с «возвратом» денег за отопление

1 июля в МВД предупредили о росте случаев двухэтапного телефонного мошенничества с применением методов социальной инженерии. Сначала жертве звонят с безобидным бытовым поводом и просят назвать код из СМС. Через некоторое время следует второй звонок. Мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов или служб безопасности, сообщают, что предыдущий звонок был мошенническим. Жертва, уже встревоженная, начинает доверять «представителям органов» и под их руководством совершает финансовые операции.