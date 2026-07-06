МВД предупредило о новой схеме мошенничества с «возвратом» денег за отопление
МВД России предупредило о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники рассылают гражданам сообщения от имени управляющих компаний с обещанием вернуть якобы переплаченные средства за отопление. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
По данным ведомства, мошенники направляют пользователям уведомления, в которых сообщают о наличии переплаты и предлагают оформить возврат денежных средств. В МВД подчеркнули, что настоящие управляющие организации не используют подобный порядок возврата средств и не предлагают гражданам вводить реквизиты банковских карт на сторонних интернет-ресурсах.
В ведомстве призвали внимательно относиться к подобным сообщениям и проверять информацию только через «Госуслуги. Дом».
1 июля в МВД предупредили о росте случаев двухэтапного телефонного мошенничества с применением методов социальной инженерии. Сначала жертве звонят с безобидным бытовым поводом и просят назвать код из СМС. Через некоторое время следует второй звонок. Мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов или служб безопасности, сообщают, что предыдущий звонок был мошенническим. Жертва, уже встревоженная, начинает доверять «представителям органов» и под их руководством совершает финансовые операции.
В этот же день «Ведомости» сообщили, что МВД тестирует ИИ для обнаружения дипфейков. По данным Сбербанка, с начала 2025 г. число таких подделок выросло в 26 раз, средний ущерб –16 млн руб. за одну атаку.