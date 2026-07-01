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Мошенники участили применение двухэтапных схем телефонного обмана

Ведомости

Злоумышленники все чаще используют двухэтапные схемы телефонного обмана, основанные на социальной инженерии. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Сначала жертве звонят с безобидным бытовым поводом и просят назвать код из СМС. Сам по себе этот код не дает доступа к деньгам, но создает у человека тревогу и ощущение, что он совершил нечто нежелательное.

Через некоторое время следует второй звонок. Мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов или служб безопасности, сообщают, что предыдущий звонок был мошенническим, и для убедительности ссылаются на тот самый код. Жертва, уже встревоженная, начинает доверять «представителям органов» и под их руководством совершает финансовые операции.

МВД России тестирует ИИ для выявления дипфейков

Общество

Таким образом, первый звонок служит психологической подготовкой, а второй – ключевым этапом, на котором доверие к мошенникам подкрепляется страхом за свои сбережения. Основная опасность таких схем – не в технических уловках, а в грамотно выстроенной эмоциональной ловушке, подчеркнули в полиции.

1 июля «Ведомости» сообщили со ссылкой на замначальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД РФ Евгения Артемова, что МВД России тестирует программы на основе искусственного интеллекта (ИИ) для выявления дипфейков (реалистичная цифровая подделка фото, видео или аудио, созданная нейросетями. – «Ведомости»). По словам зампредседателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, с начала 2025 г. число дипфейков в России выросло в 26 раз. Средний ущерб от одной такой мошеннической атаки достигает 16 млн руб.

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