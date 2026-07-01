Мошенники участили применение двухэтапных схем телефонного обмана

1 июля «Ведомости» сообщили со ссылкой на замначальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД РФ Евгения Артемова, что МВД России тестирует программы на основе искусственного интеллекта (ИИ) для выявления дипфейков (реалистичная цифровая подделка фото, видео или аудио, созданная нейросетями. – «Ведомости»). По словам зампредседателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, с начала 2025 г. число дипфейков в России выросло в 26 раз. Средний ущерб от одной такой мошеннической атаки достигает 16 млн руб.