МВД России тестирует ИИ для выявления дипфейков

По словам Кузнецова, с начала 2025 г. число дипфейков в России выросло в 26 раз. Средний ущерб от одной такой мошеннической атаки достигает 16 млн руб. При этом создание дипфейка обходится злоумышленникам всего примерно в 50 руб., подсчитали в Сбербанке. В теневом сегменте интернета доступно не менее 40 000 готовых дипфейк-видеороликов, в которых якобы выступают представители различных ведомств и организаций. Стоимость одной такой заготовки составляет также около 50 руб., добавил он.