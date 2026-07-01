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МВД России тестирует ИИ для выявления дипфейков

Ущерб от их применения мошенниками за пять месяцев превысил 2 млрд рублей, следует из данных «Сбера»
Татьяна Акиншина
Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

МВД России тестирует программы на основе искусственного интеллекта (ИИ) для выявления дипфейков (реалистичная цифровая подделка фото, видео или аудио, созданная нейросетями. – «Ведомости»). Об этом «Ведомостям» сообщил замначальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД РФ Евгений Артемов.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме заместитель начальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов заявил, что за январь – апрель 2026 г. ведомство зарегистрировало около 90 000 преступлений в сфере интернет-мошенничества. В 4% случаев злоумышленники использовали технологии дипфейка.

В то же время, отметил Филиппов, с июля 2025 г. министерство фиксирует снижение общего числа IT-преступлений. В январе – апреле 2026 г. их количество сократилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а причиненный ущерб уменьшился на 19% до 52 млрд руб. По данным зампредседателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, за первые пять месяцев 2026 г., используя дипфейки, мошенники обманули, как минимум, 4000 россиян. Суммарный ущерб от их действий превысил 2 млрд руб., добавил он.

Число дипфейк-видео в сети выросло в 5 раз

Технологии

По словам Кузнецова, с начала 2025 г. число дипфейков в России выросло в 26 раз. Средний ущерб от одной такой мошеннической атаки достигает 16 млн руб. При этом создание дипфейка обходится злоумышленникам всего примерно в 50 руб., подсчитали в Сбербанке. В теневом сегменте интернета доступно не менее 40 000 готовых дипфейк-видеороликов, в которых якобы выступают представители различных ведомств и организаций. Стоимость одной такой заготовки составляет также около 50 руб., добавил он.

Одна из распространенных мошеннических схем с использованием дипфейков – fakeboss («фейковый босс»), говорит директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско. Например, администратор салона красоты получает аудиосообщение якобы от своего руководителя, в котором «управляющая» просит перевести деньги из кассы, например на расходные материалы. Позже выясняется, что страница управляющей была взломана, а голос был подделан при помощи ИИ, заключил Вураско.

Дипфейки множатся

По данным управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО «Диалог регионы» и Центра аналитики социальной инженерии и ИИ в кибермошенничестве, число дипфейк-видео на социально значимые темы в январе – мае 2026 г. достигло 616. Это в 5 раз превышает показатель за аналогичный период 2025 г. (117 видео). Среди таких роликов – поддельные обращения губернаторов и других представителей власти.

Также дипфейки стали более убедительными из-за развития нейросетей. Их алгоритмы анализируют мимику, копируют интонации и манеру речи человека, создавая «портрет», трудно отличимый от реального, особенно в условиях спешки, которые нередко создают мошенники, говорит он. Из-за высокой реалистичности цифровых подделок повышается вероятность, что человек поверит преступнику и совершит необдуманные действия. Например, переведет деньги, услышав такую просьбу в видео- или аудиосообщении от «родственника», якобы попавшего в беду.

Пользователи не научатся на 100% распознавать дипфейки, считает руководитель направления аналитических исследований Positive Technologies Ирина Зиновкина. Очень многие все еще попадаются на схемы мошенничества через звонки и стандартный обман, хотя о таких методах уже известно, говорит она. Уже набирает популярность новый вид дипфейков – сгенерированные видео в режиме реального времени, что значительно усложняет их распознавание, говорит Зиновкина. Проблема дипфейков требует постоянной работы, в том числе повышения уровня цифровой грамотности людей, заключила она.

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