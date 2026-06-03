Число дипфейк-видео в сети выросло в 5 раз

Число дипфейк-видео на социально значимые темы, например с заявлениями губернаторов, в январе – мае достигло 616 шт., подсчитало управление по противодействию распространению недостоверной информации АНО «Диалог регионы». Примерно столько же (627 единиц), по его данным, было зафиксировано за весь 2025 год. В годовом же выражении рост оказался пятикратным: за прошлые пять месяцев выявили всего 117 видео. Представитель этой компании также уточнил, что развлекательные дипфейк-видео в данной статистике не учитывались.