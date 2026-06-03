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Главная / Технологии /

Число дипфейк-видео в сети выросло в 5 раз

Этому способствует стремительное развитие нейросетей
Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Число дипфейк-видео на социально значимые темы, например с заявлениями губернаторов, в январе – мае достигло 616 шт., подсчитало управление по противодействию распространению недостоверной информации АНО «Диалог регионы». Примерно столько же (627 единиц), по его данным, было зафиксировано за весь 2025 год. В годовом же выражении рост оказался пятикратным: за прошлые пять месяцев выявили всего 117 видео. Представитель этой компании также уточнил, что развлекательные дипфейк-видео в данной статистике не учитывались.

78% таких роликов впервые появляются в TikTok, говорит заместитель генерального директора АНО «Диалог регионы» Тихон Макаров. После этого, по его словам, производятся попытки их миграции в российские соцсети. Он также добавил, что одним из трендов текущего года стали «серийные» дипфейки. Например, в апреле в ряде регионов были зафиксированы такие ролики с заявлениями губернаторов о введении комиссии при снятии наличных свыше 5000 руб.

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