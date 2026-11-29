Собянин: в сторону Московского региона летели 542 БПЛА
В период с 17:00 28 ноября по 7:00 29 ноября в сторону Московского региона летели 542 беспилотника. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, большую часть дронов силы ПВО Минобороны нейтрализовали на дальних подступах, а 105 аппаратов были уничтожены на подлете к Москве.
Ночью мэр поэтапно информировал об отражении атаки. В 02:09 мск он сообщил об уничтожении 17 беспилотников, летевших на Москву, а в 04:59 мск – еще 19 аппаратов. Таким образом, к утру общее число сбитых на подлете к столице дронов достигло 36.