Ночью мэр поэтапно информировал об отражении атаки. В 02:09 мск он сообщил об уничтожении 17 беспилотников, летевших на Москву, а в 04:59 мск – еще 19 аппаратов. Таким образом, к утру общее число сбитых на подлете к столице дронов достигло 36.