Фильм «Рождение империи» собрал в прокате более 1 млрд рублей
Историческая драма «Рождение империи» режиссера Андрея Кравчука собрала в прокате 1 млрд руб., следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
За первые выходные в прокате фильм собрал 235,9 млн руб., за вторые – 176,7 млн руб. Фильм посмотрели 2,1 млн человек.
«Рождение империи» – восьмой российский фильм в 2026 г., преодолевший отметку в 1 млрд руб. Фильм Андрея Кравчука повествует о раннем этапе правления Петра I и становлении военной мощи России в ходе Северной войны против Швеции.
Картину посмотрел президент РФ Владимир Путин. После просмотра он предложил бесплатно показывать школьникам и пенсионерам фильмы, которые объективно отражают историю страны. Путин подчеркнул, что такая мера помогла бы гражданам сэкономить деньги.