Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на Камчатке
На Камчатском полуострове было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщается на сайте регионального филиала Единой геофизической службы РАН.
Подземные толчки были зафиксированы в 13:15 (16:15 мск) 28 ноября в 78 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 189 км.
23 ноября землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Тихом океане вблизи Северных Курильских островов. Эпицентр находился в 160 км юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир.
16 октября на юге Камчатки зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,9. По данным регионального филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в 156 км к юго-западу от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 138 км.