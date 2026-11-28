16 октября на юге Камчатки зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,9. По данным регионального филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в 156 км к юго-западу от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 138 км.