Ливия потребует от Украины компенсацию за удар по порту Бенгази
Ливия намерена требовать компенсации от Украины за удар по порту Бенгази. Об этом сообщил глава МИДа заседающего на востоке Ливии правительства Абд аль-Хади аль-Хувейдж, передает «РИА Новости».
«Любое требование о компенсации должно, в соответствии с международным правом и нормами юридической ответственности, охватывать как человеческий, так и материальный ущерб», – сказал он.
23 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил об атаке службы безопасности Украины (СБУ) на российский корвет «Меркурий» в порту Бенгази. В тот же день МИД Ливии осудил нападение, предупредив о риске вовлечения страны в конфликт между Москвой и Киевом.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни позже заявил, что Украина не информировала союзников о готовящейся атаке на российский корабль в порту Бенгази. Bloomberg писал, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони и Зеленский провели напряженный телефонный разговор из-за того, что Украина не предупредила союзников об атаке. Зеленский утверждал, что Украина никогда не действует без предварительного согласования со своими партнерами.