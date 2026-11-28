Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни позже заявил, что Украина не информировала союзников о готовящейся атаке на российский корабль в порту Бенгази. Bloomberg писал, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони и Зеленский провели напряженный телефонный разговор из-за того, что Украина не предупредила союзников об атаке. Зеленский утверждал, что Украина никогда не действует без предварительного согласования со своими партнерами.