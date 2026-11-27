Дмитриев: ИИ помогает готовиться к международным переговорам
Искусственный интеллект помогает готовиться к международным переговорам. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Безусловно, искусственный интеллект помогает готовиться к переговорам», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Дмитриев объяснил, что можно загрузить в нейросеть данные и спросить, как, например, будет выглядеть будущее дипломатическое соглашение. По его словам, у ИИ также можно спросить, как сделать так, чтобы документ в большей степени отражал российскую позицию и аргументировал ее. При этом он добавил, что полагаться только на ИИ нельзя: его ответы всегда необходимо проверять, поэтому роль человека очень важна.
«Это инструмент очень важный, и в том числе на основе наших моделей, именно российских моделей, можно решать не только вопросы практические – заказывать книги, суммировать какие-то, может быть, мысли, но действительно в том числе и готовить геополитический прорыв», – заключил спецпредставитель президента РФ.
27 ноября Дмитриев заявил, что дешевая электроэнергия дает России конкурентное преимущество перед другими странами в развитии ИИ. По его словам, это позволяет сделать так, чтобы электроэнергия для дата-центров стала дешевле, чем в других странах.
26 ноября президент России Владимир Путин заявил, что практически каждому человеку предстоит научиться работать с ИИ. При этом российский лидер отметил, что нельзя заниматься «бездумным делегированием полномочий», а необходимо ставить ИИ «сложные нестандартные задачи и открывать с его помощью целые пласты, массивы новых знаний».