Дмитриев объяснил, что можно загрузить в нейросеть данные и спросить, как, например, будет выглядеть будущее дипломатическое соглашение. По его словам, у ИИ также можно спросить, как сделать так, чтобы документ в большей степени отражал российскую позицию и аргументировал ее. При этом он добавил, что полагаться только на ИИ нельзя: его ответы всегда необходимо проверять, поэтому роль человека очень важна.