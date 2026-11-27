Путин поздравил коллектив «Лукойла» с 35-летием компании
Президент России Владимир Путин поздравил «Лукойл» с 35-летием компании, подчеркнув ее успешную работу за границей, которая повысила авторитет РФ на мировом рынке. Телеграмма поздравления опубликована на официальном сайте Кремля.
Российский лидер также отметил достижение прорывных результатов в ряде направлений деятельности «Лукойла». По его словам, историческим событием для топливно-энергетического комплекса (ТЭК) стало открытие и освоение новых морских провинций в Каспийском и Балтийском морях.
Президент напомнил, что десять лет назад было запущено месторождение имени Филановского в Астраханской области, которое он назвал одним из крупнейших проектов в истории современной России. Также Путин заявил, что с использованием новейших технологий компания организовала добычу трудноизвлекаемой нефти в Республике Коми и других регионах страны.
Глава государства поблагодарил руководство и сотрудников «Лукойла» за добросовестный и ответственный подход к работе и вклад в развитие России.
9 октября сообщалось, что «Газпром» и «Лукойл» начали опытно-промышленную эксплуатацию Лаявожского нефтегазоконденсатного месторождения в Ненецком автономном округе. Разработку месторождения начали с добычи нефти. Для этого построили инфраструктуру добычи, подготовки и отгрузки жидких углеводородов, автомобильные дороги, энергетический центр и временный жилой комплекс для работников.