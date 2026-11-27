Президент напомнил, что десять лет назад было запущено месторождение имени Филановского в Астраханской области, которое он назвал одним из крупнейших проектов в истории современной России. Также Путин заявил, что с использованием новейших технологий компания организовала добычу трудноизвлекаемой нефти в Республике Коми и других регионах страны.