26 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право на ответные политико-дипломатические меры для защиты своих интересов и прав граждан в связи с закрытием Эстонией оставшихся пунктов пропуска на границе. По ее словам, решения об ответных мерах будут приниматься в координации с Белоруссией.