Грушко назвал политическим безумием закрытие Эстонией КПП на границе с РФ
Закрытие Эстонией пунктов пропуска на границе с Россией является актом политического безумия. Об этом «РИА Новости» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
20 ноября правительство Эстонии приняло решение закрыть пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря как минимум на полгода. Таллин объяснил ограничения соображениями безопасности после предполагаемой попытки поджога оборонного предприятия Threod Systems, в причастности к которой эстонские власти обвиняют Москву.
23 ноября МИД России выразил протест Эстонии. В ведомстве назвали обвинения Таллина бездоказательными и предупредили о негативных последствиях закрытия границы для экономики республики.
26 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право на ответные политико-дипломатические меры для защиты своих интересов и прав граждан в связи с закрытием Эстонией оставшихся пунктов пропуска на границе. По ее словам, решения об ответных мерах будут приниматься в координации с Белоруссией.