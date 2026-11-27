Генералу МВД Малькову добавили обвинение в незаконном хранении патронов
Следствие окончательно предъявило обвинения генералу МВД Сергею Малькову по делу о хищении служебного топлива. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил его адвокат Андрей Гривцов. В дело генерала добавлено обвинение в незаконном хранении патронов.
«Следствие в пятницу предъявило генералу Малькову окончательное обвинение, ему вменяются два эпизода растраты на общую сумму более 610 млн руб., добавилась статья 222 УК РФ о хранении оружия, речь идет о патронах от охотничьего карабина, а всего по восьми статьям», – сказал Гривцов.
Также Мальков обвиняется в получении трех взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), в двух эпизодах растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и незаконном образовании юрлица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
7 сентября Мещанский суд Москвы заключил под стражу Малькова по делу о хищении служебного моторного топлива у МВД. 23 сентября Мосгорсуд изменил меру пресечения для генерала на домашний арест. 21 октября из-за нарушений условий домашнего ареста Мещанский суд отправил Малькова в СИЗО до 6 февраля 2027 г. 25 ноября Мосгорсуд отклонил жалобы на продление ареста Малькову.