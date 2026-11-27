«Следствие в пятницу предъявило генералу Малькову окончательное обвинение, ему вменяются два эпизода растраты на общую сумму более 610 млн руб., добавилась статья 222 УК РФ о хранении оружия, речь идет о патронах от охотничьего карабина, а всего по восьми статьям», – сказал Гривцов.