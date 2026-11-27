Песков объяснил «Ведомостям» смысл запрета на публикацию последствий ударовПресс-секретарь связал инициативу сенаторов с условиями военного времени
Инициатива о запрете публикации информации о последствиях атак беспилотников должна рассматриваться с учетом необходимости обеспечения безопасности в условиях военного времени. Об этом заявил «Ведомостям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«При этом, конечно, при соблюдении интересов наших граждан с тем, чтобы не было каких-то вторичных негативных последствий для самих граждан», – сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что подобные законодательные инициативы должны быть аргументированы профильными специалистами и авторами законопроектов.
26 ноября группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное распространение информации о последствиях ударов по российским объектам, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Авторы инициативы, среди которых сенаторы Андрей Клишас, Владимир Джабаров и Артем Шейкин, предложили дополнить УК РФ ст. 280.5. Она предусматривает ответственность за незаконное распространение сведений о последствиях атак, терактов и диверсий, а также о местах размещения военной техники, производства и хранения вооружений.