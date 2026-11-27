Совфед одобрил повышение МРОТа до 28 935 рублей в 2027 году
Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2027 г. на 6,8% до 28 935 руб. в месяц.
В настоящее время МРОТ составляет 27 093 руб. в месяц. Так, с начала следующего года показатель увеличится на 1842 руб.
24 ноября Госдума приняла закон о повышении МРОТа в третьем чтении.
Документ входит в бюджетный пакет. Одновременно на 2027–2029 гг. приостанавливается действие норм, предусматривающих расчет МРОТа на основе медианной заработной платы. В этот период его размер будут определять с учетом прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций.
Как следует из заключения профильного комитета Госдумы, такой подход позволит опираться на более актуальные и комплексные прогнозы, а не только на статистические данные о медианной зарплате.
24 ноября Госдума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. За проект бюджета проголосовало 396 депутатов, 37 – воздержались. Расходы бюджета в 2027 г. утверждены на уровне 48,8 трлн руб., доходы – 43,3 трлн руб. В 2028 и 2029 гг. расходы составят 50,9 трлн и 53,9 трлн руб., доходы – 45,8 трлн руб. и 48,6 трлн руб. соответственно.