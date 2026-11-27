В тот же день зампредседателя правительства – министр финансов РФ Антон Силуанов назвал принятый бюджет непростым и добавил, что с каждым годом бюджет становится «сложнее и сложнее». Приоритеты, определенные президентом РФ Владимиром Путиным, полностью обеспечены финансовыми ресурсами, добавил он. Речь идет об обороне и спецоперации, выполнении обязательств перед людьми и средствах на национальные проекты.