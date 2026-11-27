ЦБ предписал исключить аудитора «Евротранса» из реестра за нарушение закона
Банк России решил исключить «Аудит проф гарант» из реестра аудиторских компаний за грубое нарушение законодательства и международных стандартов аудита, в том числе в отношении отчетности ПАО «Евротранс». Об этом сообщается на сайте регулятора.
ЦБ направил соответствующие предписание в саморегулируемую организацию аудиторов Ассоциация «Содружество». После того как она примет решение об исключении, «Аудит проф гарант» потеряет право на аудиторскую деятельность.
Компания нарушила требования законодательства при проведении аудита и обзорных проверок отчетностей общественно значимых организаций на финансовом рынке, пояснил Центробанк.
12 ноября Арбитражный суд Московской области признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве «Евротранса» и ввел наблюдение. В реестр кредиторов включен долг около 38 млн руб. В сентябре основной акционер Игорь Мартышов и трое топ-менеджеров были задержаны по делу о хищении топлива у главка МВД по Московской области. Все 57 АЗС «Трасса» прекратили работу, а компания допустила дефолт по всем десяти выпускам облигаций номиналом 27,1 млрд руб.
В сентябре Мосбиржа перевела акции из первого в третий уровень листинга, а 30 декабря исключит их из списка допущенных к торгам. За полгода бумаги подешевели на 91,35%.