12 ноября Арбитражный суд Московской области признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве «Евротранса» и ввел наблюдение. В реестр кредиторов включен долг около 38 млн руб. В сентябре основной акционер Игорь Мартышов и трое топ-менеджеров были задержаны по делу о хищении топлива у главка МВД по Московской области. Все 57 АЗС «Трасса» прекратили работу, а компания допустила дефолт по всем десяти выпускам облигаций номиналом 27,1 млрд руб.