Выручка «Диасофта» за шесть месяцев финансового года выросла на 28%
Выручка ПАО «Диасофт» по итогам шести месяцев финансового года выросла на 28%, до 5 млрд руб. Динамика объясняется масштабированием портфеля стратегических контрактов и накопленным отложенным спросом, сообщила компания.
Чистая прибыль составила 374 млн руб., показав рост на 311% по сравнению с прошлым годом. EBITDA увеличилась до 877 млн руб. – более чем в два раза. Рентабельность по показателю по итогам составила 17,6%.
Затраты на разработку программного обеспечения (R&D) компания сократила на 7%, до 628 млн руб. В «Диасофте» отметили, что фокус направлен на масштабирование и промышленное внедрение уже созданных решений для нефинансовых индустрий и ИИ-трансформацию разработки программных продуктов.
По итогам II квартала 2026 финансового года совет директоров компании рекомендовал выплатить 168 млн руб., что составляет 16 рублей на одну акцию. Вопрос поднимут на общем собрании акционеров 11 декабря.
«Диасофт» – один из крупнейших российских разработчиков и поставщиков IT-решений для финансового сектора и других отраслей экономики, основан в 1991 г. Включен в перечень системообразующих организаций, а в реестре российского ПО зарегистрированы более 250 продуктов компании. Клиентами группы являются более 150 организаций, в том числе половина из сотни лидирующих банков.