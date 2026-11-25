Средний бизнес практически не представлен на рынке цифровых финансовых активов (ЦФА). Причина кроется в отсутствии механизма, позволяющего эмитенту без публичной кредитной истории привлечь широкий круг инвесторов, а инвестору – принять риск такого эмитента на основе достаточной информации. К такому выводу в докладе, с которым ознакомились «Ведомости», пришла рабочая группа по совершенствованию регулирования для компаний средней капитализации Ассоциации экспертов рынка цифровых прав (АРЦП). В состав рабочей группы вошли члены АРЦП, представители эмитентов, профессиональных участников рынка и инвестиционного сообщества.