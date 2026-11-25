Рубль в среду нес небольшие потери – вероятно, инвесторы увеличили покупки валюты, разочарованные геополитическим контекстом и переоценивающие среднесрочные перспективы нацвалюты в свете спада нефтяных цен, рассуждает эксперт. В то же время предложение иностранных денег комфортное, поскольку курс все еще опирается на высокие цены на нефть сентября – октября, указал он. К тому же экспортеры на этой неделе продают дополнительные объемы валюты, аккумулируя рубли под фискальные платежи, добавил Смирнов. Монетарный фактор тоже на стороне российской валюты: последние данные по инфляции и инфляционным ожиданиям практически не оставляют шансов на снижение ключевой ставки в декабре, считает он.