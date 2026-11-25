Итоги торгов на Мосбирже 25 ноябряВ первой половине дня преобладали продажи, к вечеру активизировались покупатели
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 25 ноября, увеличился на 1,34% до 2354,17 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 1,16% и составил 900,97 пункта.
Лидерами роста стали бумаги ВТБ (+4,2%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+3,9%), бумаги «Северстали» (+2,9%), VK (+2,5%) и «Русагро» (+2,2%). В аутсайдерах оказались бумаги «Полюса» (-0,7%), «Ренессанс страхования» (-0,6%), Ozon (-0,5%), МТС (-0,4%) и «Фосагро» (-0,3%). Курс юаня на Московской бирже вырос на 0,53% (+7 коп.) до 12,35 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 82,3 руб. (+15 коп.). Официальный курс евро составил 90,2 руб. (+36 коп.). Цена февральского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,3% до $89,9/барр. Январский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1,6% до $83,4/барр.
Динамика на рынке акций в середине недели была неоднородной: в первой половине дня преобладали продажи, к вечеру активизировались покупатели, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Рыночная конъюнктура сложилась неоднозначной: рубль слегка отступил, нефть немного отскочила, металлы погрузились в минус, перечисляет он. Геополитика пока не дает новых сигналов – о дате и месте следующего раунда переговоров по Украине по-прежнему не сообщается, отметил эксперт.
В четверг индекс Мосбиржи, вероятно, удержится в рамках диапазона 2300–2400 пунктов, ожидает Смирнов. Его краткосрочный прогноз по курсу юаня – ближе к верхним границам диапазона 12,25–12,45 руб., по курсу доллара – 81–83 руб.
Рубль в среду нес небольшие потери – вероятно, инвесторы увеличили покупки валюты, разочарованные геополитическим контекстом и переоценивающие среднесрочные перспективы нацвалюты в свете спада нефтяных цен, рассуждает эксперт. В то же время предложение иностранных денег комфортное, поскольку курс все еще опирается на высокие цены на нефть сентября – октября, указал он. К тому же экспортеры на этой неделе продают дополнительные объемы валюты, аккумулируя рубли под фискальные платежи, добавил Смирнов. Монетарный фактор тоже на стороне российской валюты: последние данные по инфляции и инфляционным ожиданиям практически не оставляют шансов на снижение ключевой ставки в декабре, считает он.
По мировым биржевым площадкам в среду прошла волна коррекции после ралли днем ранее, продолжает Смирнов. Одним из триггеров для продаж стали сообщения СМИ о планах Вашингтона ввести новые торговые тарифы в отношении ЕС, Китая и еще ряда стран, полагает он. Между тем предварительная оценка ВВП США за III квартал оказалась заметно выше прогнозных 3,4% кв/кв – 4,3%, отметил эксперт.
В четверг основные американские биржи будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения. Выхода важной статистики и публикаций за рубежом тоже не ожидается. В Брюсселе в этот день начнется двухдневный саммит лидеров ЕС, в повестке долгосрочный бюджет союза, новый пакет антироссийских санкций, финансирование Украины в 2027 г. На российском рынке выйдет отчет Московской биржи по международным стандартам за III квартал. Банк России опубликует обзор ключевых показателей брокеров, а также материалы «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» и «Денежные агрегаты и кредит экономике».