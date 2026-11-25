Котировки Anthropic в ходе основной сессии снизились до $75,61
Акции компании Anthropic, создавшей ИИ-модели Claude, в ходе основных торгов 24 ноября опустились до $75,61. Когда сессия закрылась, ценные бумаги стоили $81,91, что все равно ниже цены первичного размещения – $83.
По состоянию на 12:47 мск акции Anthropic на премаркете торгуются по $77,27, что на 5,66% ниже цены закрытия.
Reuters пишет, что ценные бумаги оказались втянуты в масштабную распродажу акций технологических компаний, которая на предыдущей неделе привела к подтвержденной коррекции индексов S&P 500 и Dow Jones.
Состояние Anthropic на бирже усилило опасения инвесторов по поводу того, что оценки стоимости компаний, занимающихся ИИ, оказались сильно завышены. Затраты на вычислительную инфраструктуру сектора огромны, и растущие процентные ставки угрожают, что вливание средств в сектор вырастет еще больше. Anthropic рассматривается как индикатор состояния отрасли.
При этом агентство пишет, что быстрая потеря премии IPO не является беспрецедентным явлением даже для долгожданных размещений. Раннее падение ниже цены размещения не обязательно иллюстрирует долгосрочную динамику.
9 ноября Anthropic разместила 980 млн акций, привлекла $81,3 млрд и провела крупнейшее IPO в истории. Первоначально компания планировала разместить ценные бумаги по цене $70–78.