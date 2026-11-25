Состояние Anthropic на бирже усилило опасения инвесторов по поводу того, что оценки стоимости компаний, занимающихся ИИ, оказались сильно завышены. Затраты на вычислительную инфраструктуру сектора огромны, и растущие процентные ставки угрожают, что вливание средств в сектор вырастет еще больше. Anthropic рассматривается как индикатор состояния отрасли.