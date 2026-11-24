Прибыль «Т-банка» за 10 месяцев составила 160,5 млрд рублей
Прибыль банковского сектора группы «Т-технологии» по РСБУ за январь – октябрь 2026 г. составила 160,5 млрд руб. Общий капитал «Т-банка» по РСБУ на конец октября составил 736 млрд руб. Результаты опубликованы на сайте кредитной организации.
Совокупный кредитный портфель компании вырос на 25% год к году, до 4,2 трлн руб. Кредиты физлицам составили 2,89 трлн руб. (+14% год к году), а кредиты бизнесу – 1,27 трлн руб. (+62%). Объем средств клиентов и активов на их брокерских счетах группа заявила в размере 6,5 трлн руб. (+5% год к году). Инвестиционный портфель клиентов на конец октября увеличился на 34% год к году до 2,7 трлн руб.
Количество активных клиентов экосистемы группы на конец октября составляло 34 млн, а общее количество клиентов достигло 56,8 млн.
Чистая прибыль «Т-технологий» по МСФО за девять месяцев 2026 г. выросла на 14,5% г/г до 137,9 млрд руб. На акционеров пришлось 145,2 млрд руб. (+25,3% г/г). В III квартале чистая прибыль увеличилась на 58% до 63,4 млрд руб., а по сравнению со II кварталом – на 61%. Результат по МСФО тянет вниз пакет «Яндекса» (9,9%): его переоценка за девять месяцев дала убыток в 40,2 млрд руб.
Компания ориентируется на операционную чистую прибыль без эффектов последней упомянутой инвестиции. Рентабельность капитала по этому показателю в III квартале достигла 32,3% – на 3,1 п. п. больше, чем годом ранее.