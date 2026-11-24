Совокупный кредитный портфель компании вырос на 25% год к году, до 4,2 трлн руб. Кредиты физлицам составили 2,89 трлн руб. (+14% год к году), а кредиты бизнесу – 1,27 трлн руб. (+62%). Объем средств клиентов и активов на их брокерских счетах группа заявила в размере 6,5 трлн руб. (+5% год к году). Инвестиционный портфель клиентов на конец октября увеличился на 34% год к году до 2,7 трлн руб.