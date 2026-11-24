Регулятор также заявил, что цифровой депозитарий при зачислении цифровой валюты на адрес-идентификатор – криптокошелек – может запросить недостающие сведения об отправителе или получателе у клиента. Он также вправе получить сведения из любых источников, доступных ему на законных основаниях.