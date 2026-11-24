Банк России дал разъяснения по USDT и переводам на криптокошельки
Банк России подтвердил, что биржи вправе допускать к торгам самый популярный стейблкоин USDT от компании Tether. Регулятор опубликовал соответствующие разъяснения.
ЦБ отметил, что USDT имеет идентификационный код, присвоенный по международному стандарту. Он назвал стейблкоин «иностранным цифровым инструментом».
Регулятор также заявил, что цифровой депозитарий при зачислении цифровой валюты на адрес-идентификатор – криптокошелек – может запросить недостающие сведения об отправителе или получателе у клиента. Он также вправе получить сведения из любых источников, доступных ему на законных основаниях.
С 22 ноября российские биржи получили право проводить организованные торги криптовалютами. Для начала операций площадки должны были предварительно согласовать правила торгов с Банком России. Соответствующее указание Минюст РФ зарегистрировал 11 ноября.