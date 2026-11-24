Глава «Совкомфлота»: основная часть флота ходит под российским флагом
Основная часть флота компании уже работает под российским флагом, заявил глава «Совкомфлота» Игорь Тонковидов в интервью ТАСС.
Относительно перевода остальных судов под российский флаг Тонковидов сказал, что действия компании будут зависеть от потребностей рынка.
«Министерство транспорта должно максимально внимательно следить за тем, чтобы новая система регистрации не давала иностранным судовладельцам необоснованные конкурентные преимущества и не ставила российских судовладельцев в худшее по сравнению с ними положение», – добавил он.
По словам главы «Совкомфлота», компания адаптировалась к текущим санкциям. Все бизнес-процессы налажены и отлично функционируют, подчеркнул он.
Скорректированная чистая прибыль ПАО «Совкомфлот» за девять месяцев по МСФО составила $396 млн. За аналогичный период прошлого года компания получила $8 млн чистого убытка. Результат оказался выше консенсус-прогноза «Ведомостей»: аналитики ожидали прибыль в размере $387 млн (диапазон $365–406 млн).
Чистый долг компании вырос на 80% до $648 млн. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 0,7х по состоянию на 30 сентября.