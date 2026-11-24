Мосгорсуд не станет избирать меру пресечения губернатору Чибису 24 ноября
Задержанному губернатору Мурманской области Андрею Чибису не планируется избирать меру пресечения 24 ноября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Мосгорсуд.
«Сегодня не будет избрания меры пресечения в отношении губернатора Мурманской области Чибиса», – цитирует агентство сообщение инстанции.
23 ноября в Москве задержали губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, ему вменяют ряд преступлений по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, совершенных в составе группы лиц. ТАСС со ссылкой на источник писал, что Мещанский суд Москвы может избрать меру пресечения Чибису 24 ноября.
Следственный департамент ведомства продолжает предварительное расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств министерства строительства Мурманской области на сумму свыше 39 млн руб., а также о растрате бюджетных средств министерства транспорта региона, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск в сумме свыше 1 млрд руб., и незаконных валютных операциях.