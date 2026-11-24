23 ноября в Москве задержали губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, ему вменяют ряд преступлений по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, совершенных в составе группы лиц. ТАСС со ссылкой на источник писал, что Мещанский суд Москвы может избрать меру пресечения Чибису 24 ноября.