Как администрация Трампа добилась возвращения Хуанга в NvidiaСМИ выяснили, кто участвовал в переговорах с советом директоров
- О личном участии Трампа
- О роли Вэнса и других членов администрации
- О позиции министерства юстиции США
- О лоббистской кампании Кремниевой долины
- О конкуренции с Китаем
- О решении совета директоров Nvidia
- О политических рисках для администрации Трампа
Совет директоров Nvidia 23 ноября единогласно восстановил Дженсена Хуанга в должностях президента и генерального директора корпорации. Он также вернул себе место в совете директоров, который менее чем за неделю до этого выступал против его возвращения. 12 ноября Nvidia объявила об отставке Хуанга на фоне скандала, связанного с его внебрачными отношениями, в том числе с женщиной, которую подозревают в связях с китайской разведкой.
Ключевую роль в возвращении предпринимателя, по данным зарубежных СМИ, сыграл президент США Дональд Трамп. Он лично участвовал в переговорах с руководством Nvidia, привлек к ним высокопоставленных чиновников и заручился поддержкой представителей технологической отрасли.
Как Белый дом организовал возвращение Хуанга и какие последствия это решение может иметь для американской администрации – в материале «Ведомостей».
О личном участии Трампа
CNN пишет, что решающим фактором для Трампа стало падение американского фондового рынка после отставки Хуанга. Первоначально президент рассматривал возможность назначения бывшего гендиректора Apple Тима Кука на пост главы Nvidia, но впоследствии пришел к выводу, что именно возвращение основателя корпорации позволит восстановить доверие инвесторов.
К концу прошлой недели, когда Трамп вернулся из четырехдневной поездки по Азии, американский фондовый рынок снижался пять торговых сессий подряд. CNN сообщает, что президент поручил своим подчиненным добиться восстановления Хуанга в должности.
The Washington Post (WP) сообщает, что о подготовке возвращения предпринимателя знал лишь узкий круг помощников президента. Трамп подтвердил, что напрямую и через посредников общался с членами совета директоров Nvidia.
«Совет директоров решил сделать то, чего мы хотели», – заявил американский лидер в интервью CNBC.
О роли Вэнса и других членов администрации
Координацию переговоров Трамп поручил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. По данным CNN, на протяжении 72 часов тот взаимодействовал непосредственно с Хуангом и руководством Nvidia, убеждая членов совета директоров пересмотреть свое решение. В переговорах также участвовали министр торговли США Говард Лютник и министр финансов Скотт Бессент.
The New York Times (NYT) обращает внимание на связи Вэнса со сторонниками Хуанга в технологической отрасли. В их числе – сопредседатель совета консультантов президента США по науке и технологиям Дэвид Сакс.
Associated Press уточняет, что в Белом доме рассчитывали на авторитет Вэнса среди представителей Кремниевой долины, где он работал до начала политической карьеры. Это, по словам источника агентства, должно было помочь преодолеть сопротивление членов совета директоров Nvidia.
О позиции министерства юстиции США
The Wall Street Journal (WSJ) называет одним из переломных моментов переговоров доклад генерального прокурора США Тодда Бланша. 21 ноября он сообщил Трампу и Вэнсу, что Хуанг не является объектом расследований министерства юстиции и ведомство не располагает доказательствами нарушения им закона.
При подготовке этой оценки учитывалось многомесячное сотрудничество Nvidia с министерством юстиции в рамках расследований возможных незаконных поставок передовых американских чипов в Китай двумя клиентами корпорации, говорится в материале WSJ.
Следующие 48 часов представители администрации потратили на переговоры с членами совета директоров Nvidia. Они доводили до руководства компании позицию генерального прокурора.
При этом, по данным WP, сам Бланш непосредственно в переговорах с советом директоров не участвовал.
О лоббистской кампании Кремниевой долины
Financial Times (FT) посвятила отдельный материал деятельности группы сторонников Хуанга, организовавших кампанию по его возвращению.
Представители Кремниевой долины привлекли к ней Трампа и Вэнса. Они убеждали руководство страны в том, что от Хуанга зависит не только развитие американской индустрии искусственного интеллекта (ИИ), но и состояние фондового рынка и экономики США в целом.
Среди наиболее известных сторонников предпринимателя оказался основатель SpaceX Илон Маск, с которым Трамп консультировался по вопросу возвращения Хуанга. После объявления решения Nvidia Маск заявил, что корпорация исправила ошибку.
О конкуренции с Китаем
Reuters сообщает, что вмешательство Трампа и Вэнса было обусловлено не только экономическими соображениями. Оба политика считали Хуанга ключевым сторонником развития американских моделей ИИ с открытыми весами, которые пользователи могут самостоятельно адаптировать под свои задачи.
Распространение таких моделей позволяет Nvidia расширять рынок сбыта своих чипов за пределами нескольких крупнейших разработчиков ИИ. В администрации Трампа развитие этого направления связывают с необходимостью противостоять технологическому лидерству Китая в данном сегменте.
Axios отмечает, что возвращение Хуанга укрепило позиции его сторонников внутри Белого дома.
О решении совета директоров Nvidia
По информации WSJ, 22 ноября состоялось многочасовое заседание совета директоров Nvidia, в котором участвовал Хуанг. Члены совета обсуждали с предпринимателем нарушения корпоративных норм и необходимость большей открытости с его стороны.
К тому моменту руководство Nvidia уже рассматривало потенциальных преемников Хуанга внутри и за пределами компании, сообщает WSJ. Поиск, однако, выявил ограниченное число кандидатов, обладавших необходимыми компетенциями и готовых занять эту должность.
CNN сообщает, что к вечеру 22 ноября Белый дом получил информацию о том, что совет директоров согласился восстановить Хуанга. Официальное объявление последовало до открытия американского фондового рынка 23 ноября.
Bloomberg сообщает, что решение было принято без предварительных консультаций с высшим руководством Nvidia. Топ-менеджеров корпорации уведомили о возвращении Хуанга в последний момент.
Агентство рассматривает произошедшее как очередной пример вмешательства Трампа в управление крупнейшими американскими компаниями. Опрошенные Bloomberg специалисты по корпоративному управлению поставили под сомнение способность совета директоров Nvidia сохранять независимость в условиях давления со стороны президента и инвесторов.
О политических рисках для администрации Трампа
Reuters рассматривает возвращение Хуанга в контексте изменения политического положения Трампа после промежуточных выборов. Несмотря на потерю республиканцами контроля над конгрессом, президент сохраняет возможность влиять на решения частных компаний без участия законодателей.
Axios пишет, что решение о возвращении Хуанга вызвало критику представителей обеих партий. Демократы намерены инициировать дополнительные расследования после перехода конгресса под их контроль в январе 2027 г.
Отдельным предметом обсуждения может стать финансовая заинтересованность самого президента. По расчетам FT, Трамп мог заработать до $15 млн благодаря росту стоимости принадлежащих ему акций Nvidia после восстановления Хуанга в должности.