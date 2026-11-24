Суд ликвидировал благотворительный фонд Елены Исинбаевой
Благотворительный фонд Елены Исинбаевой ликвидировали по решению суда в Волгограде, передает ТАСС.
Иск подало Управление Минюста РФ по Волгоградской области. Некоммерческая организация, по версии истца, осуществляет свою деятельность с грубыми нарушениями законодательства РФ. В частности, фонд не представлял отчетность за 2024, 2025 и 2026 гг.
Помимо ликвидации фонда информация об НКО будет исключена из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Благотворительный фонд Елены Исинбаевой создали в 2013 г. Его цель – поддержка посредством спорта детей из социальных учреждений, начинающих талантливых спортсменов. Фонд проводит спортивные праздники для детей из детских домов и школ-интернатов. Также НКО занималась открытием спортплощадок в соцучреждениях.