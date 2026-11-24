Благотворительный фонд Елены Исинбаевой создали в 2013 г. Его цель – поддержка посредством спорта детей из социальных учреждений, начинающих талантливых спортсменов. Фонд проводит спортивные праздники для детей из детских домов и школ-интернатов. Также НКО занималась открытием спортплощадок в соцучреждениях.