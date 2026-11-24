ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Кисловодске
ФСБ предотвратила теракт у синагоги в Кисловодске. Задержан гражданин России 2004 года рождения, который готовил взрыв по указанию зарубежных кураторов, сообщил ЦОС ФСБ. На допросе задержанный признал вину и заявил, что после теракта намеревался выехать в Сирию для участия в незаконных вооруженных формированиях.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации 19 ноября 2026 г. в городе Кисловодске Ставропольского края пресечена подготовка террористического акта в отношении прихожан культового еврейского учреждения», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, молодой человек принял радикальную идеологию и присягнул лидеру террористической организации. Он провел разведку местности, определил время наибольшего скопления людей и самостоятельно изготовил взрывное устройство массой 3,5 кг с поражающими элементами. Задержание прошло при следовании к месту планируемого преступления, по месту жительства изъяты компоненты для изготовления взрывчатки. Возбуждено дело о покушении на теракт.
В октябре 2025 г. ФСБ сообщала о предотвращении терактов на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях. Тогда в Пятигорске задержали гражданина России, планировавшего поджечь здание еврейской общины, а в Красноярске – двоих выходцев из Центральной Азии, готовивших подрыв синагоги. В марте 2025 г. в Москве нейтрализовали террориста, планировавшего взрывы в синагоге Подмосковья и московском метро.
В августе директор ФСБ России Александр Бортников заявлял, что с начала 2026 г. было предотвращено 66 диверсионно-террористических актов на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса. Силовики задержали 150 человек, причастных к их подготовке.