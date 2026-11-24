В октябре 2025 г. ФСБ сообщала о предотвращении терактов на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях. Тогда в Пятигорске задержали гражданина России, планировавшего поджечь здание еврейской общины, а в Красноярске – двоих выходцев из Центральной Азии, готовивших подрыв синагоги. В марте 2025 г. в Москве нейтрализовали террориста, планировавшего взрывы в синагоге Подмосковья и московском метро.