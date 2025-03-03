ФСБ: нейтрализован планировавший подрывы в синагоге и московском метро террорист

Для этого злоумышленник провел разведку местности и приобрел компоненты для изготовления СВУ. По месту его проживания обнаружены также огнестрельное оружие, составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки взрывных устройств. После атак уроженец одной из стран Центрально-Азиатского региона планировал выехать в Афганистан, уточнили в ведомстве.