ФСБ: нейтрализован планировавший подрывы в синагоге и московском метро террорист

ФСБ: нейтрализован планировавший подрывы в синагоге и московском метро террористЗлоумышленник планировал уехать в Афганистан после совершения преступления
Сотрудники Федеральной службы безопасности России нейтрализовали участника запрещенной в стране международной террористической организации, который планировал устроить взрывы в Подмосковье и в столице. Об этом сообщается на сайте ФСБ.
«Террорист намеревался совершить подрыв самодельных взрывных устройств [СВУ] в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций Московского метрополитена», – говорится в сообщении.
Для этого злоумышленник провел разведку местности и приобрел компоненты для изготовления СВУ. По месту его проживания обнаружены также огнестрельное оружие, составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки взрывных устройств. После атак уроженец одной из стран Центрально-Азиатского региона планировал выехать в Афганистан, уточнили в ведомстве.
«При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате был нейтрализован ответным огнем», – сообщили в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению теракта акта) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.
В мае прошлого года ФСБ отчиталась также о предотвращении атаки на здание синагоги в Москве. По информации ведомства, силовики раскрыли агентов террористической организации «Вилаят Хорасан» (филиал запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство»). Злоумышленники вели подготовку к совершению нападения на прихожан с использованием огнестрельного оружия.
23 июня 2024 г. в Махачкале и Дербенте произошло вооруженное нападение на синагогу, две православные церкви и пост ДПС. В результате атаки погибли более 20 человек, включая 16 сотрудников полиции. Пятеро нападавших были ликвидированы. СК возбудил уголовное дело о теракте. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал произошедшее попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе.