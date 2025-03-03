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ФСБ: нейтрализован планировавший подрывы в синагоге и московском метро террорист

Злоумышленник планировал уехать в Афганистан после совершения преступления
Ведомости

Сотрудники Федеральной службы безопасности России нейтрализовали участника запрещенной в стране международной террористической организации, который планировал устроить взрывы в Подмосковье и в столице. Об этом сообщается на сайте ФСБ.

«Террорист намеревался совершить подрыв самодельных взрывных устройств [СВУ] в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций Московского метрополитена», – говорится в сообщении.

Для этого злоумышленник провел разведку местности и приобрел компоненты для изготовления СВУ. По месту его проживания обнаружены также огнестрельное оружие, составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки взрывных устройств. После атак уроженец одной из стран Центрально-Азиатского региона планировал выехать в Афганистан, уточнили в ведомстве.

«При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате был нейтрализован ответным огнем», – сообщили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению теракта акта) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.

В мае прошлого года ФСБ отчиталась также о предотвращении атаки на здание синагоги в Москве. По информации ведомства, силовики раскрыли агентов террористической организации «Вилаят Хорасан» (филиал запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство»). Злоумышленники вели подготовку к совершению нападения на прихожан с использованием огнестрельного оружия.

23 июня 2024 г. в Махачкале и Дербенте произошло вооруженное нападение на синагогу, две православные церкви и пост ДПС. В результате атаки погибли более 20 человек, включая 16 сотрудников полиции. Пятеро нападавших были ликвидированы. СК возбудил уголовное дело о теракте. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал произошедшее попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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