Лукашенко: протесты в Европе связаны с экономическими и социальными проблемами
Причиной роста протестной активности в странах Евросоюза являются экономические и социальные проблемы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.
По его словам, недовольство граждан связано с ростом цен и тарифов, снижением уровня жизни и безопасности, а также распространением преступности. Лукашенко отметил, что в Минске не заинтересованы в ухудшении ситуации в соседних странах, поскольку это может привести к дестабилизации и в самой Белоруссии.
В качестве реакции европейских властей на внутренние проблемы белорусский президент назвал критику Белоруссии и России, введение санкций и усиление милитаризации. По его оценке, с помощью пропаганды население удерживают в страхе, а гонка вооружений позволяет поддерживать промышленность.
Осенью протесты охватили несколько стран Европы. Они начались 21 сентября во Франции в регионе Иль-де-Франс с требованием улучшить условия обучения. Уже 29 сентября прошла национальная забастовка служащих, начались стычки с полицией. Кульминацией стало 17 октября. По данным МВД Франции, в этот день протестовало порядка 500 000 человек, силовики применяли газ и водометы.
Протесты в Италии начались 17–18 октября. Основные причины недовольства – высокие цены на топливо, бюджетная политика, урезание социальных расходов в пользу военных – недопущение принятия «бюджета войны». 31 октября в более чем 30 городах Германии прошли молодежные протесты, на которые вышли более 160 000 человек.