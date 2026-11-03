Лукашенко: протесты в Европе связаны с экономическими и социальными проблемами

По его словам, недовольство граждан связано с ростом цен и тарифов, снижением уровня жизни и безопасности, а также распространением преступности. Лукашенко отметил, что в Минске не заинтересованы в ухудшении ситуации в соседних странах, поскольку это может привести к дестабилизации и в самой Белоруссии.