Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,194-0,28%UTAR9,06-0,66%TGKA0,005+0,04%IMOEX2 446,22-0,38%RTSI951,68-0,38%RGBI112,21-0,09%RGBITR778,14-0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лукашенко: протесты в Европе связаны с экономическими и социальными проблемами

Ксения Наумчик
Пресс-служба президента Белоруссии
Пресс-служба президента Белоруссии

Причиной роста протестной активности в странах Евросоюза являются экономические и социальные проблемы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По его словам, недовольство граждан связано с ростом цен и тарифов, снижением уровня жизни и безопасности, а также распространением преступности. Лукашенко отметил, что в Минске не заинтересованы в ухудшении ситуации в соседних странах, поскольку это может привести к дестабилизации и в самой Белоруссии.

В качестве реакции европейских властей на внутренние проблемы белорусский президент назвал критику Белоруссии и России, введение санкций и усиление милитаризации. По его оценке, с помощью пропаганды население удерживают в страхе, а гонка вооружений позволяет поддерживать промышленность.

Осенью протесты охватили несколько стран Европы. Они начались 21 сентября во Франции в регионе Иль-де-Франс с требованием улучшить условия обучения. Уже 29 сентября прошла национальная забастовка служащих, начались стычки с полицией. Кульминацией стало 17 октября. По данным МВД Франции, в этот день протестовало порядка 500 000 человек, силовики применяли газ и водометы.

Протесты в Италии начались 17–18 октября. Основные причины недовольства – высокие цены на топливо, бюджетная политика, урезание социальных расходов в пользу военных – недопущение принятия «бюджета войны». 31 октября в более чем 30 городах Германии прошли молодежные протесты, на которые вышли более 160 000 человек. 

Читайте также:Как протесты влияют на экономику Франции
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте