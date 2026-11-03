Венгерский OTP Bank не смог найти покупателя для российской «дочки»

По размеру баланса Россия для OTP Group небольшая часть – на конец июня 2026 г. порядка 8% активов группы, оценивал старший партнер АБ Nordic Star Андрей Гусев. Но в доходах доля заметно больше: за первое полугодие российский банк заработал сумму, равную примерно 22% отчетной прибыли группы (483 млрд форинтов) и около 18% показателя в 580 млрд форинтов, который OTP приводит сама, пропорционально распределяя по году специальные статьи, единовременно отраженные в начале года, в том числе спецналоги и надзорные сборы.