Венгерский OTP Bank не смог найти покупателя для российской «дочки»
Крупнейшая банковская группа Венгрии OTP Bank рассматривала возможность продажи своего российского подразделения, однако не нашла подходящего покупателя. Об этом заявил главный исполнительный директор OTP Group Петер Чаньи в интервью местному Forbes.
По его словам, банк искал инвестора, который смог бы получить разрешение российских властей на сделку и предложить приемлемую цену. Однако подходящего кандидата найти не удалось. Чаньи подчеркнул, что OTP не намерен передавать эффективно работающий банк фактически безвозмездно.
В качестве примера он упомянул уход французской Societe Generale из России, отметив, что, по его мнению, решение о продаже активов было принято под политическим давлением со стороны Франции.
Глава OTP Group также сообщил о трудностях с получением дивидендов от российского подразделения. С 2022 г. банку удалось вывести более $800 млн, однако последнюю заявку на выплату прибыли российские власти не одобрили. По словам Чаньи, пока нет четких сигналов о том, что ситуация изменится в ближайшее время.
О том что OTP Bank готовится уйти из России и рассматривает возможность полной продажи российского бизнеса, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление организации 28 сентября. Чаньи сообщил, что банк начал пересматривать стратегию работы в России, включая вариант полного ухода с российского рынка. Этот процесс планируется завершить до конца года. Решение принимается в том числе на фоне планируемого приобретения балтийского Luminor Bank.
По размеру баланса Россия для OTP Group небольшая часть – на конец июня 2026 г. порядка 8% активов группы, оценивал старший партнер АБ Nordic Star Андрей Гусев. Но в доходах доля заметно больше: за первое полугодие российский банк заработал сумму, равную примерно 22% отчетной прибыли группы (483 млрд форинтов) и около 18% показателя в 580 млрд форинтов, который OTP приводит сама, пропорционально распределяя по году специальные статьи, единовременно отраженные в начале года, в том числе спецналоги и надзорные сборы.