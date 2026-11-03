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Венгерский OTP Bank не смог найти покупателя для российской «дочки»

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Крупнейшая банковская группа Венгрии OTP Bank рассматривала возможность продажи своего российского подразделения, однако не нашла подходящего покупателя. Об этом заявил главный исполнительный директор OTP Group Петер Чаньи в интервью местному Forbes.

По его словам, банк искал инвестора, который смог бы получить разрешение российских властей на сделку и предложить приемлемую цену. Однако подходящего кандидата найти не удалось. Чаньи подчеркнул, что OTP не намерен передавать эффективно работающий банк фактически безвозмездно.

В качестве примера он упомянул уход французской Societe Generale из России, отметив, что, по его мнению, решение о продаже активов было принято под политическим давлением со стороны Франции.

Глава OTP Group также сообщил о трудностях с получением дивидендов от российского подразделения. С 2022 г. банку удалось вывести более $800 млн, однако последнюю заявку на выплату прибыли российские власти не одобрили. По словам Чаньи, пока нет четких сигналов о том, что ситуация изменится в ближайшее время.

О том что OTP Bank готовится уйти из России и рассматривает возможность полной продажи российского бизнеса, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление организации 28 сентября. Чаньи сообщил, что банк начал пересматривать стратегию работы в России, включая вариант полного ухода с российского рынка. Этот процесс планируется завершить до конца года. Решение принимается в том числе на фоне планируемого приобретения балтийского Luminor Bank.

По размеру баланса Россия для OTP Group небольшая часть – на конец июня 2026 г. порядка 8% активов группы, оценивал старший партнер АБ Nordic Star Андрей Гусев. Но в доходах доля заметно больше: за первое полугодие российский банк заработал сумму, равную примерно 22% отчетной прибыли группы (483 млрд форинтов) и около 18% показателя в 580 млрд форинтов, который OTP приводит сама, пропорционально распределяя по году специальные статьи, единовременно отраженные в начале года, в том числе спецналоги и надзорные сборы.

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