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Вторая группа моряков танкера Unity покинет судно в Индии 3 ноября

Анна Виноградова

Вторая группа членов экипажа арестованного у берегов Индии танкера Unity, состоящая из шести россиян и одного гражданина Казахстана, должна покинуть судно 3 ноября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генеральное консульство России в Калькутте.

В диппредставительстве уточнили, что первая группа из семи моряков, в которую вошли шесть россиян и один египтянин, уже вернулась домой. Вторая группа, как ожидается, прибудет на родину в ближайшие дни.

«Генеральное консульство продолжает следить за ситуацией вокруг экипажа танкера Unity», – отметили дипломаты.

Танкер Unity под флагом Камеруна находится под арестом с мая в районе индийского порта Парадип. Причиной стали финансовые претензии к судовладельцу. Разбирательство ведется в Высоком суде штата Одиша.

24 октября танкер отбуксировали ближе к берегу из-за ухудшения погодных условий. По словам родственницы одного из моряков, у судна был неисправен двигатель. Тогда на борту находились 23 человека, включая граждан Казахстана и Египта.

3 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российское посольство направило индийскому внешнеполитическому ведомству шесть вербальных нот в связи с ситуацией вокруг танкера. Дипломаты добивались возвращения российских граждан.

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